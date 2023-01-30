今天是哈萨克斯坦军事测绘人员职业节日

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 – 每年的1月30日，是哈萨克斯坦军事测绘人员的职业节日。

1992年1月30日，根据哈萨克斯坦国防部的命令，成立了哈萨克斯坦武装力量军事测绘部门。

武装力量军事测绘部门的职责，是在和平和战争状态下，保障对武装力量各部队所需地形测绘信息的准确提供。

获取最新的地形信息是现代战争中开展有效军事行动的重要组成部分。 因此，地图是各级指挥员对部队进行有效指挥、规划和决策的主要助手。

而武装力量军事测绘部门的基本任务就是：测制与搜集军用大地测量成果和军用地图，调查整理军事地理资料；组织实施作战和训练的测绘工作。

组建三十年来，哈武装力量军事测绘部门形成了具有高度战斗力的人员团队，结合当下最先进的技术装备，能够迅速、高效和高质量的完成测绘任务。

哈萨克斯坦的军事测绘专业技术人员主要由谷米列夫欧亚大学、塞弗林哈萨克农业大学和阿斯塔纳IT大学培养。

在2022年举行的国际军事竞赛《子午线》单元项目中，哈萨克斯坦武装力量军事测绘人员获得了冠军，体现了我国军事测绘人员在这一领域的高水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】