柔道世界排名：哈萨克斯坦选手的排名有所上升

哈通社/阿斯塔纳/1月31日--在葡萄牙阿尔马达举行的柔道大奖赛结束之后，国际柔道联盟（IJF）公布了最新的各国运动员世界排名。

据哈萨克斯坦柔道联合会发布的消息，在赛事中获胜的哈萨克斯坦选手的排名有所提升。

具体来说，阿比巴·阿布扎金诺娃的排名从第8位提升至第6位，哈丽雅·特恩巴耶娃的名次从第52位上升至第37位，詹赛·司马古洛夫的排名提升至第13位。

哈萨克斯坦柔道运动员具体世界排名和积分情况如下：

60公斤级

马赫詹·沙姆沙丁 – 13 (2513)

耶勒多斯·斯梅托夫 – 17 (2279)

包尔詹·纳尔巴耶夫 – 24 (1842)

66 曼公斤级

胡苏·赫尔克兹巴耶夫 – 26 (1570)

耶塞特·胡安诺夫 – 49 (852)

73 公斤级

扎伊桑·斯玛胡洛夫 – 13 (2750)

达尼亚尔·杉木希耶 – 22 (1839)

81 公斤级

阿布莱汗·朱巴纳扎尔 – 30 (1365)

迪达尔•哈姆扎 – 22 (1910)

90 公斤级

叶尔苏勒坦· 姆扎帕若夫 – 41 (976)

-100 公斤级

沙尔汗·努尔勒汗 – 26 (1672)

+100 公斤级

阿德勒·沃拉子巴耶夫– 39 (946)

叶尔阿斯勒·哈吉巴耶夫 – 42 (851)

女子排名:

48 公斤级

阿比巴·阿布扎金诺娃 – 6 (4228)

哈丽雅·特恩巴耶娃 – 37 (1154)

57公斤级

塞瓦拉·尼尚巴耶娃 – 32 (1462)

-78 公斤级

阿茹娜·詹格勒丁诺娃– 32 (1128)

+78 公斤级

卡米拉·别尔勒卡什 – 15 (2429)

娜兹古勒·玛拉托娃– 30 (1101)。

【编译：阿依波塔】