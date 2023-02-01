哈卫生部副部长会见古巴大使 商讨哈公民赴古巴接受治疗等问题

哈通社/阿斯塔纳/2月1日--卫生部第一副部长提穆尔·苏勒坦哈兹耶1日会见古巴驻哈大使奥斯卡·桑塔纳·莱昂。

会见时，苏勒坦哈兹耶向莱昂大使介绍了哈萨克斯坦医疗卫生事业优先发展方向，包括健康国民国家项目实施进展。

苏勒坦哈兹耶表示，去年，哈萨克斯坦批准2026年卫生事业发展理念。其宗旨是确保居民获取医疗服务的可及性、及时性、优质性和连续性。

古巴大使则指出发展双边医疗卫生合作的重要性，强调古巴有足够的医疗卫生人力资源。

据他介绍，古巴现有医疗工作者49.7万名，占该国劳动力人口总数6.8%。古巴是世界上人均拥有医生数量最多的国家，平均每一万名国民就有92位医生。古巴人平均预期寿命已达78岁。

据他介绍，古巴医生为数十个国家的医疗卫生系统提供帮助，其中不乏意大利、卡塔尔等发达国家。

会见时，双方就古巴药品在哈注册、哈公民赴古巴接受治疗、古巴医学类高等院校招录哈留学生、开展公共卫生领域联合学术活动等问题深入交换意见

古方表示愿意与同哈卫生部在多个领域开展富有成果的合作。

【编译：阿遥】