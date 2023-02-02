荷兰发现疯牛病病例 称不会危及食品安全

哈通社/阿斯塔纳/2月2日--据中新社报道，荷兰当局2月1日通报发现一起疯牛病病例，同时称病牛未流入市场，不会危及食品安全。

当日荷兰农业、自然与食品质量大臣阿德玛致函荷兰议会二院(众议院)，通报一头奶牛在农场死亡后送交实验室检测，结果发现患有疯牛病。

信函未透露农场名称和所在位置，仅称病牛未流入市场，不会对食品安全构成危险；1月30日检出疯牛病后当局立即封锁涉事农场，对病例展开调查。

这是2011年以来荷兰再次发现疯牛病病例。阿德玛在信函中称，1997年以来，荷兰共发现88例典型疯牛病病例，2011年的病例则是较为少见的非典型疯牛病病例。

疯牛病又称牛海绵状脑病，系一种危害牛中枢神经系统的疾病，牛主要通过食用含有或被朊病毒污染的饲料而感染；人一旦食用病牛的牛肉、牛脊髓等产品，可能感染致命脑病变异克雅氏症。

疯牛病现分典型和非典型两类，非典型疯牛病具有自发性，常见于年龄较大的奶牛；据世界动物卫生组织(WOAH)统计，自1986年英国报告世界首例典型疯牛病病例，迄今全球共有26个国家和地区报告疯牛病病例。

另据欧洲疾病预防控制中心统计，1996年至2015年，全球共计226人死于变异克雅氏症(人感染疯牛病确诊病例)，其中荷兰计有三人死亡；由于变异克雅氏症极为凶险，疯牛病疫情长期都是各国开展牛产品国际贸易的首要关切。