美国冬季风暴肆虐：上千航班取消

哈通社/阿斯塔纳/2月3日--据中新网报道，连日来，冬季风暴持续在美国肆虐，多州出现冻雨、冰雪等恶劣天气，大片地区路面结冰。受此影响，上千架航班被取消，数十万人遭遇断电，不少学校也被迫停课。

据美联社报道，俄克拉荷马州、阿肯色州、路易斯安那州、田纳西州西部，以及密西西比州北部等地，均发布了关于冬季天气的注意事项和警告。气象预报员奥拉维克还说，«得州各地的确看似会更糟，得州西部和西南部各地已经出现大面积的冰雨。»

航班跟踪服务Flight Aware网站的数据显示，截至当地时间1日，美国已有2300架航班被取消，包括达拉斯-沃思堡国际机场四分之三的航班和达拉斯拉夫菲尔德机场超过三分之二的航班。

恶劣天气还导致不少学校停课。田纳西州孟菲斯谢尔比县的学校宣布，鉴于冻雨天气和危险路况，2日取消课程，该学校系统为大约10万名学生提供服务。有着大约14.5万名学生的达拉斯学区也于1日宣布取消课程。

冬季风暴还造成了大范围停电。美国电力监测网站«Power Outage»数据显示，得州2日晚有超过28万用户断电，低于当天早些时候的43万。停电最普遍的地区是奥斯汀，在首次停电近两天后，15万名客户的不耐烦情绪不断上升。自1日以来，当地一度有约30%的用户受到停电影响。

受冰雪天气影响，阿肯色州州长桑德斯1日宣布进入紧急状态。声明还称，道路结冰导致食品、药品和其他必需品的运送出现积压情况。

此外，本周在得州、阿肯色州和俄克拉荷马州，道路冰冻引发的交通事故已导致至少10人死亡。