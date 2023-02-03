托卡耶夫总统向作家穆尔塔扎纪念碑敬献鲜花

哈通社/阿斯塔纳/2月3日 – 总统向作家谢尔汗·穆尔塔扎纪念碑敬献鲜花。

据总统府新闻局消息，2月3日，正在对江布尔州进行工作视察的哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫，专程前往位于塔拉兹市的著名作家谢尔汗·穆尔塔扎纪念碑，敬献鲜花。

随后，总统在纪念碑前，与当地知识界代表们举行了会晤，并高度评价了谢尔汗·穆尔塔扎为国家和民族精神文明发展所做出的卓越贡献。

- 谢尔汗，堪称是一代伟人，是以笔为锋的优秀作家。从青年时代开始，我们都读过他的《红色箭矢（Қызыл жебе）》以及其他许多作品。其中，《不完整的世界（Бір кем дүние）》至今仍然影响着许多人，是我们的人民，尤其是青年人重要的精神食粮。因此今天我特地来到作家的纪念碑前，表达我的敬仰之意。- 托卡耶夫总统说。

在纪念碑前与知识界人士进行的互动过程中，总统谈到了当前正在实施当中的一系列政治体制改革工作，以及即将举行的马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举。

托卡耶夫总统指出，为了确保国家的发展和繁荣，在当前即将开始的政治进程当中，保障社会的稳定团结是至关重要的。

- 最重要的问题是——确保一切政治进程的公正和公开。拥有这种素质的人加入议会，将为国家的发展带来帮助。当前国际上的形势诸位想必都很清楚，对内和对外的政策，都必须非常的审慎和有建设性。我们最重要的任务，是保卫我们的国家。当前的挑战和危险并不少。因此，我们所有人要凝聚为一体，共同为国家服务。- 托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】