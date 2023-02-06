哈萨克斯坦赢得柔道大满贯赛举办权

哈通社/阿斯塔纳/2月6日--哈萨克斯坦柔道协会6日发布消息称，哈萨克斯坦赢得了柔道大满贯赛举办权。

哈萨克斯坦柔道联合会主席胡安什别克·耶斯凯耶夫和国际柔道联合会主席马里乌斯·维泽尔日前签署了一份关于在哈萨克斯坦举办世界柔道大满贯赛事的协议。

根据协议，哈萨克斯坦将成为2023年至2026年世界柔道大满贯赛主会场之一。将在哈萨克斯坦举行的这一世界著名柔道赛事获得了其专属名称：Qazaqstan barysy Grand Slam。在哈萨克斯坦举行的大满贯赛事中，来自世界各地的柔道运动员将为获得2024年巴黎奥运会和2028年洛杉矶奥运会入场券而展开激烈争夺。

在签约仪式上，国际柔联主席维泽尔表示，哈萨克斯坦柔道运动历史悠久，曾成功举办多个重要赛事。他表示相信，在哈萨克斯坦举办大满贯赛将为国内柔道运动的发展和普及提供新的动力。

胡安什别克·耶斯凯耶夫指出，哈萨克斯坦在举办大型柔道比赛方面积累了大量经验，曾主办世界柔道大奖赛、大师赛、锦标赛，多次举办亚洲锦标赛。他强调，哈萨克斯坦柔道运动员积极活跃于世界柔道舞台，展示了很高的成就。

值得一提的是，哈萨克斯坦2名选手在法国巴黎举行的柔道大满贯赛事中获得铜牌。

具体来说，哈萨克斯坦选手达尼亚尔·杉木希耶夫在73公斤级比赛中获得一枚铜牌。

另一名哈萨克斯坦选手阿比巴·阿布扎金诺娃在4日举行的48公斤级赛事中，也获得一枚铜牌。

【编译：阿遥】