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    21:15, 06 二月 2023 | GMT +6

    哈萨克斯坦和阿曼将成立联合委员会

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    哈通社/阿斯塔纳/2月6日 ——哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿依别克·斯玛迪亚尔沃夫在6日举行的例行记者会上表示，哈萨克斯坦和阿曼将成立联合委员会。

    建交30年来，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德近日首次对阿曼苏丹国和巴林王国进行访问。

    -访问期间，哈萨克斯坦外长同阿曼苏丹国国际关系与合作事务副首相阿萨德·本·塔里格举行了会晤。会谈中，双方就两国合作关系主要方向和国际议程热点问题进行了讨论。根据会谈结果，双方签署了成立联合委员会的政府间协议和政治磋商备忘录。双方就在联合委员会框架下进一步加深全面合作，其中促进双边经贸和投资合作达成了共识。-斯玛迪亚尔沃夫说。

    据他介绍，哈萨克斯坦外长还同阿曼财政大臣苏尔坦·本·塞勒姆·哈布西举行了会谈，并就在哈萨克斯坦推动伊斯兰融资发展问题进行了讨论。此外，哈方建议通过阿斯塔纳国际金融中心落实该领域的联合项目。

    -2023年2月2日，哈萨克斯坦外长同巴林国王哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法举行了会晤，并转达了托卡耶夫总统的热情问候。穆赫塔尔·特列吾别尔德介绍了哈萨克斯坦政治经济现代化新进程。国王对哈萨克斯坦现代化发展步伐给予高度评价，并对哈萨克斯坦总统发起的大规模改革表示支持。鉴于两国政治互动发展态势，双方指出继续保持高层对话的重要性。双方就扩大经贸联系、共同解决交通物流问题达成广泛共识。双方还就当前国际形势以及全球性、地区性安全问题交换意见。-哈萨克斯坦外交部新闻发言人说。

    【编译：小穆】

    标签:
    外交部 哈萨克斯坦 外交 哈萨克斯坦与中东 黄金储备
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