日本认定八处国立公园为“零碳公园”

哈通社/东京/2月6日 —— 据共同社报道，以日本国立公园的观光区域为主，力争实现去碳化的动向正在扩大。在自然环境得天独厚的地区采取措施容易给使用者留下深刻的印象，日本环境省把全国八个国立公园的部分区域认定为“零碳公园”。

消息称，当局期待减少宾馆、餐饮店和巴士等的利用所产生的二氧化碳排放，并通过减少垃圾带动环保。

由于政府提出到2050年前实现温室气体净零排放的目标，2021年3月开始了认定制度。条件是努力采用可再生能源及减少塑料垃圾等，由地方政府进行申请。

注册地区之一的中部山岳国立公园（长野、岐阜等地）乘鞍高原地区，夏天旅游旺季时有4处自行车出租点，并完善了自行车道。还将推进利用水力和太阳能为宾馆等提供电力的计划。

在阿寒摩周国立公园（北海道）阿寒湖温泉，温泉的热能用于住宿设施和公共设施的暖气。为让大家喝到被称赞“好喝”的阿寒山系自来水，在旅游问询处等可以自由使用部分水龙头，并出售便携水杯。

环境省的负责人表示：

-如果能推进不给自然环境增加负担的景点建设，游客接纳体制也将易于维持。有助于兼顾搞活旅游和环保。