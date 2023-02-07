政府总理：稳定食品价格是政府和地方行政机构首要任务

哈通社/阿斯塔纳/2月7日—政府总理阿里汗·斯马伊洛夫7日主持召开政府会，研究讨论稳定国内食品价格问题。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，政府首要任务是在2023年底之前将通胀率控制在9.5%以内。只要全国各地都积极行动、努力确保食品价格稳定，这一任务一定能够实现。

-我们拥有足够多的工具来实现这一任务。去年国内粮食丰收，我们确保了必要的粮食库存量。因此，以固定价格供应的蔬菜产品不该出现短缺。各地方政府已获得所有必要杠杆以稳定价格，相应财政资源也已到位，但物价持续上涨，地方政府稳价措施收效甚微。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

他强调，由于地方对此重视不够，导致物价不断上调。

-例如，政府要求各地与洋葱供应商签订合同。各地行政长官一再报告说，洋葱产量足够。那为什么洋葱价格还在上涨？国内洋葱资源充足，但我们为控制洋葱价格上涨不得不采取紧急措施，甚至实施出口禁令。首先，我们重塑了远期预购机制，以此为生产商提供资金。然而，地方政府继续向供应商追加资金，使中介机构成倍增加。事实证明，这一措施收不到任何效果。各地区已经有机会以优惠的价格在稳定基金中建立库存，但相关工作并没有进行到底。-他说。

政府总理表示，自今年年初以来，国内贸易活动领域没有发现任何违法违规行为。

-但是，我们不得不强力推动各地召开物价委员会会议，但这些会议没有取得任何成果。我要再次强调，稳定食品价格是政府和地方行政机构最首要的任务之一。如果有人继续玩忽职守，不认真履行其职责，我们将做出相应决定。--阿里汗·斯马伊洛夫说。

【编译：阿遥】