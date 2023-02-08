哈通社/阿斯塔纳/2月8日--当地时间7日，法国遭遇第三次反对退休制度改革的罢工及示威游行。当天的罢工和示威游行规模仍然庞大，但与前两次相比参与人数已有所减少。

据中新网报道，当天受到罢工冲击最严重的仍是公共交通服务。法国铁路客运服务继续受到大范围罢工影响，多数线路取消运营。巴黎大部分地铁线只提供有限服务，行车间隔时间变得很长。记者在位于凯旋门的地铁站看到，由于多条地铁线在这里不再载客，只有很少的乘客在这里进站乘车。

据法国官方公布的统计数据，当天有11.4%的公共服务部门人员罢工，与1月31日的第二次罢工(19.4%)和1月19日的首次罢工(28%)相比，参与罢工人数已经有所减少。另外，教师、能源领域员工的罢工率也均有所下降。

与前两次罢工有所不同的是，铁路客运服务8日将会继续受到罢工影响。这意味着铁路客运将面临又一天的运力严重不足状况。而对于前两次罢工，铁路客运服务均在为期一天罢工后基本恢复正常。法国国家铁路公司预计客运服务将于9日恢复到罢工前的状态。

法国内政部7日晚称，当天全法75万人参与示威游行，其中巴黎有5.7万人参与。法国总工会方面称，全法近200万人参与示威游行，其中巴黎40万人参与。根据法国内政部数据，1月31日全法示威游行人数为127万，其中巴黎8.7万参与者。

当天的游行示威仍然在巴黎市中心进行，其间发生了小规模的冲突和破坏行为，有一些店铺和车站的外部设施被毁坏。警方在巴黎逮捕17人。

法国总工会秘书长马丁内斯宣称，如果政府不撤回退休制度改革计划，工会方面将继续组织更多罢工。

法国官方上月公布退休制度改革方案，计划将法定退休年龄从目前的62岁延迟至64岁。目前相关改革的法律草案正在国民议会进行审议。