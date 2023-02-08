土耳其驻哈大使向哈萨克斯坦人民和总统表示感谢

哈通社/阿斯塔纳/2月8日—— 土耳其驻哈萨克斯坦特命全权大使乌夫科·耶凯吉8日就哈萨克斯坦人民的积极援助和美好祝愿表示感谢。

-向哈萨克斯坦外交部和其他机构通报有关地震灾害的信息时，哈萨克斯坦兄弟人民第一时间表示愿意伸出援手。借此机会，我要向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和其他国家机构就提供的支持表示感谢。周一，托卡耶夫总统向我国总统致慰问电，并当天还举行了电话会谈，表达了深切的慰问。

与此同时，哈萨克斯坦人民表达了对土耳其人民的支持，还筹款和物资发到灾区。-土耳其大使说。

此外，土耳其大使敦促希望帮助地震灾民的哈萨克斯坦民众只相信官方信息。

据他介绍，土耳其驻哈萨克斯坦大使馆已开通接受善款的银行账户，并在位于阿斯塔纳的大使馆，以及在阿拉木图和阿克套的领事馆接受援助物资。

-据了解，哈萨克斯坦也将开设一个特别账户。因此，为了避免出现欺诈行为，我们要求大家请仅从官方来源获取信息。-他说。

土耳其驻哈大使还表示，当前全球36个国家派出了4千多名救援人员参与再去搜救工作。

【编译：小穆】