哈萨克斯坦黄金出口收入再创新高

哈通社/阿斯塔纳/2月9日--据inbusiness.kz网站报道，2022年1-11月，哈萨克斯坦出口未加工或半加工黄金4.2吨，价值6690万美元。这几乎与2021年全年黄金出口额相等。以货币计算，黄金出口额增加了近88%。

报道称，去年哈萨克斯坦黄金出口结构发生了重大变化。2017-2021年间，吉尔吉斯斯坦一直是哈萨克斯坦黄金主要买家。而在去年，虽然按实物交割吉尔吉斯斯坦仍然是哈黄金最大买家（共计2.2吨），但按货币计算，俄罗斯占据首位，提供61.6％的出口收入（4120万美元）。而吉尔吉斯斯坦占了38.3%，即2570万美元。

国际市场上的有利局面是哈萨克斯坦黄金出口收益增长的主要原因。来自世界黄金协会的数据显示，2022年是十多年来黄金需求最强劲的一年。

需求增长助推黄金价格走高。去年3-4月，成为黄金销售旺季，当时一盎司黄金价位在1900美元以上。而在9月，黄金价格开始走低。最低价格出现在在9-10月间，即每盎司黄金价格跌至1650-1630美元。

截至2023年1月底，黄金价格为1920美元/盎司。

【编译：阿遥】