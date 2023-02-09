智利林火持续蔓延 动物栖息地受威胁

哈通社/阿斯塔纳/2月9日--智利中南部多地森林火灾8日继续蔓延，现已造成至少24人死亡、2100余人受伤，上千座房屋被毁。林区部分动物栖息地也现火情。

据新华社报道，场林火过火面积已超30万公顷，造成约2180人受伤、1180座房屋毁坏。纽夫莱、比奥比奥和阿劳卡尼亚等大区受灾情况最为严重。

智利内政部长卡罗琳娜·托阿当天晚些时候说，政府将宣布自9日起在部分地区实施宵禁。她先前警告消防水箱短缺，敦促供应商保障供给。

在纽夫莱大区首府奇廉市，一家野生动物康复中心的兽医为栖息于林地、被大火烧伤的小动物们提供治疗，包括小型夜行有袋动物南猊以及世界上最小的鹿普度鹿。

这家机构的经理巴伦蒂娜·阿拉韦纳说，这些动物是帮助传播植物种子的重要物种，应当得到妥善照顾。«我们试图稳定它们并给予治疗，减轻它们因烧伤所受疼痛，最好能让它们康复，以便重返自然。»

智利内政部副部长曼努埃尔·蒙萨尔韦7日警告，当前高温天气预计持续至10日，天气情况«非常复杂»。他敦促救灾人员«为任何可能发生的情况做好准备»。

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