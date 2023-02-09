哈萨克斯坦驻华大使会见上合组织秘书长

哈通社/北京/2月9日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫8日会见上海合作组织秘书长张明。

会见上双方就上海合作组织成员国在政治、经贸、文化和人文领域发展多边合作的一系列问题交换了意见，并讨论了在哈萨克斯坦即将担任2023-2024年上合组织主席国框架下开展活动的关键方面。

哈萨克斯坦驻华大使代表哈萨克斯坦副总理兼外交部长穆赫塔尔•特列吾别尔德向上合秘书长递交了邀请函，邀请他作为国际观察员参加哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员的非例行选举，大使详细介绍了目前选举活动的特点。

与此同时，为致力于将上合组织转变为一个更有效的组织，努雷舍夫大使强调了切实落实哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在2020年11月10日上合组织峰会上提出的关于完善上合组织活动的倡议。

此外，哈萨克斯坦大使提议秘书长制定相应的计划并在哈萨克斯坦担任2023-2024年上合组织主席国的框架下举行多项联合活动。

张明对托卡耶夫总统在建设“公正的哈萨克斯坦”道路上实施的政治改革和经济转型表示支持，并表示目前正在积极组建参加今年3月19日选举的上海合作组织观察团。

秘书长高度赞赏哈方为加强上海合作组织在世界舞台上的权威所作的贡献，并向哈萨克斯坦大使保证，上海合作组织秘书处愿全力协助哈萨克斯坦成功担任上合组织主席国。

会见最后，双方同意就上合组织及其秘书处的各项问题保持密切联系，积极参加成员国和本组织秘书处组织的活动，就进一步完善该权威性国际机构的工作交换意见和建议。