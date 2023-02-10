托卡耶夫总统向首届中亚国家议会间论坛致贺信

哈通社/阿斯塔纳/2月10日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日向首届中亚国家议会间论坛致贺信。

哈萨克斯坦参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫宣读了托卡耶夫总统的贺信。

-尊敬的论坛参与者！诚挚的祝贺大家来到热情好客的哈萨克大地。中亚国家首届议会间论坛在哈萨克人民视为神圣的突厥斯坦举行有着象征性意义。我们有着共同的命运和历史根源，精神亲缘关系和长达几个世纪的人文纽带将我们团结在一起。当今各国之间长期相互关系的成功延续，也归功于我们这一不可动摇的基础。-哈萨克斯坦总统在贺信中说。

托卡耶夫总统指出，中亚地区的各领域合作关系近些年得到了高速发展。

-高水平的政治对话、相互贸易的显着增长、经济重点领域合作的加速等等都证明了这一点。中亚国家元首协商会议在此过程中发挥重要作用。-他说。

托卡耶夫指出，举办该论坛的倡议是及时的，符合人民的最终利益。

-在复杂的地缘政治和动荡的世界经济背景下，议会间对话的作用日益增加。议员们的工作对双边协定的立法规定、维护友好邻邦气氛、加强地区互利合作等方面发挥着重要作用。-总统说。

哈萨克斯坦总统强调，当前各国持续发展经济合作至关重要。

-在此，需要进一步促进区域和边境地区贸易，以及加深交通物流领域的合作和开创新的联合项目。为了保护中亚共同的精神遗产，创造统一的文化历史空间，以新的步伐重振人文合作十分重要。-托卡耶夫总统说。

【编译：小穆】