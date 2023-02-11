哈萨克斯坦驻华大使会见中国外交部领事司司长

哈通社/北京/2月11日 — 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫同中国外交部领事司司长吴玺举行会见。

会见上双方讨论了领事领域双边合作的广泛问题。双方指出两国在该领域的协作中形成新方法的重要性。

谈话期间双方特别关注了完善条约和法律基础的问题，以便为公民的相互旅行创造有利的条件，并为双边合作提供额外的动力。

在这种情况下，努雷舍夫大使建议中方加快商谈两国公民互免签证的政府间协议草案。与此同时，为了创建一个有效的机制规范两国间的移民过程，哈萨克斯坦大使还提议就签署移民领域合作协议开展相应的工作。

此外，哈萨克斯坦外交官重点指出了中国籍哈萨克族公民的问题。努雷舍夫建议中方在大流行期间留在边境不同地区的家庭团聚的问题上加强协作。与此同时，大使指出，哈萨克斯坦坚决坚持不干涉内政，相互尊重主权和领土完整的原则。

吴玺指出了哈萨克斯坦外交官所提问题的重要性，并表示愿在中华人民共和国外交部领事司的职能范围内进一步沟通。中方外交官高度赞赏哈萨克斯坦政府为加强两国人文交流所采取的措施，并表示中方有意签署两国公民互免签证的协议。

会见最后，双方同意哈萨克斯坦大使馆和中国外交部领事司保持定期联系，以便进一步沟通在会见上提出的问题。