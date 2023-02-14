国家元首视察哈萨克斯坦民防学院

哈通社/阔科舍套/2月14日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日前往国内唯一专注培养民防领域专业人才的高等学府——哈萨克斯坦民防学院，对学院情况进行了视察，并向在该高等学府接受教育的学员们发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中高度评价了哈萨克斯坦民防学院作为该领域国内最高学府的总要性和作用，并强调指出保卫国民的健康和安全是一项首要而神圣的职责。

- 这，首先，是人民对每一位救援人员交付出的巨大的信任，以及高度的责任。救援工作，是一个重要的行业。近年来，全球各处的紧急情况愈发频繁。我们必须为这类危机，时刻做好应对的准备。正因如此，在该领域从事工作的专业人才，对我们是必须的和重要的。民防学院，是哈萨克斯坦唯一一所专注于培养民防领域专家人才的高等学府。在四分之一个世纪的历史里，学院培养了6000多名人才。来自这所高等学府的毕业生，在全国各个地区工作，忠诚的履行着对祖国的誓言。哈萨克人民有句俗话«灾难来前不打招呼»。去年秋季，我国多个地区遭到了大火的侵扰。在危难时刻，救援人员向灾民们伸出了援手。- 托卡耶夫总统说。

近期在土耳其遭遇破坏性地震灾害后，根据总统的指示，哈萨克斯坦迅速向兄弟国家派遣了救援和医护人员。

- 在地震救援队成员中，也包括来自阿克莫拉州的救援人员，共18人。我们的救援队已经成功的就出了不少人。我要向昼夜不停地，在土耳其的灾区开展持续救援的我国公民表示最诚挚的敬意！在他们平安从土耳其归国之后，我们一定会对他们进行嘉奖。- 托卡耶夫总统说。

国家元首指出，救援人员从事的是一项艰巨而危险的工作，是真正的勇士才会从事的职业。

- 紧急情况救援人员在工作中展现出了许多次的勇气。拯救其他人的性命，并为此牺牲自己的救援人员，不在少数。他们当中，就包括了民防学院的毕业生阿斯卡尔·扎比库林。勇士的名号，永存国民心中。英雄的事迹，永远不会被人民遗忘。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，民防系统需要不断现代化，参考世界先进经验、引进现代技术非常重要。

总统指出，必须特别注意救援人员的素质培训，指挥人员和专业师资力量在这个问题上将发挥主要作用。

托卡耶夫强调，政府正在努力加强学院的物质技术基础，计划建造新的宿舍和训练设施。

同时，国家正在采取系统措施，提高救援人员的工资水平，完善社会保障。

讲话最后，托卡耶夫总统表示，他坚信民防学院的学子们将会以优异的成绩走上各自的岗位，为保卫人民的生命财产安全作出各自的贡献。

值得一提的是，根据托卡耶夫总统的指示，从2023年起，哈国救援人员工资将提升10~70%。

哈萨克斯坦民防学院每年培养150多名专业人才。学院在2021年被确立为科学技术活动主体。根据政府间的协议，学院还未吉尔吉斯和塔吉克斯坦民防领域提供人才培训课程。

视察期间，国家元首对学院的应急设备和训练设备等相关情况进行了了解。该高等学府的专业人员自行研发了一套用于学员实践训练的特殊设备，可以通过3D模式掌握火警现场和火警后的处理方案。

总统在视察中强调，应通过配备现代化设备，进一步加强学院的物质和技术基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】