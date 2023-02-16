联合国秘书长警告：全球暖化海平面上升将导致大规模人口迁徙

哈通社/阿斯塔纳/2月16日--据法新社报道，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯14日警告称，气候变暖引发的海平面上升可能造成《圣经》规模的大迁徙，并呼吁填补国际法中的漏洞，特别是难民法。

古特雷斯对联合国安理会说：

-对于生活在低洼沿海地区的近9亿人——地球上每10人当中就有1人——来说，危险尤其严重。

-生活在低洼地区的群体和一些国家整体可能会永远消失。我们或将见证整个人口的大批迁徙，规模如《圣经》中那样。-他补充道。

一些人口稀少的小岛国可能会完全消失，然而，由冰川消融、升温后的海洋扩张以及如今的主要问题冰盖融化引发的海平面升高所带来的影响远远不止于此。

-无论发生哪种情景，孟加拉国、中国、印度和荷兰等国家都会面临风险。-古特雷斯坚持强调。

-所有大陆上的特大城市将受到严重影响，例如开罗、拉各斯、马普托、曼谷、达卡、雅加达、孟买、上海、哥本哈根、伦敦、洛杉矶、纽约、布宜诺斯艾利斯和圣地亚哥。-他说。

报道称，除了部分地区被淹没以外，水面升高还将伴随暴风雨和海浪灾害的大量增多：水和土地将被盐所污染，导致一些地区还不等被大水淹没，就已经不宜居住了。

在人口即将被迫流亡的背景下，联合国秘书长呼吁填补现有的全球法律框架的漏洞。

他强调其中必须包括难民法。此外，还要为那些将失去全部陆地领土的国家的未来拿出解决方案。