伦敦市长计划将«尾气税»范围扩大到郊区引发不满

哈通社/伦敦/2月15日 -- 在伦敦，驾驶旧车的司机必须缴税才能进入市中心。 这项2019年出台的政策旨在改善城市空气，并且已经有所成效。现在，市长萨迪克·汗计划将这项政策的范围扩大到首都郊区。

也就是说，尾气排放量超标的旧车车主，即使在城郊开车也要交钱。这一举措引起了一些居民甚至政府首脑的不满。

根据伦敦市政府的政策，驾驶以汽油或者柴油为燃料的旧车，车主或者驾驶者进入市中心区域每天必须支付12.5英镑的«尾气税»。重型车辆和公共汽车的税金更高。

四年前推出的规则已开始产生积极效果。 根据最新研究，排放到大气中的氮氧化物减少了 46%，市中心的生态得到改善。 根据伦敦帝国理工学院的一项独立分析，造成空气污染的车辆减少了 60%。

- 每年有接近 4000市民因空气污染而过早死亡。由于无形的有害排放物，成人和儿童更容易患上呼吸系统疾病、心脏病、癌症和痴呆症。科学证明，这项新举措可以提供很多帮助。- 伦敦市长萨迪克·汗说。

萨迪克·汗表示，目前居住在中心城区以外的500万人依然受到空气污染的影响，因此他计划从8月开始，对所有在伦敦城市范围内驾驶老旧车辆的人征税。

他的这项决定导致20万拥有旧车，即尾气排放量达不到环保要求的车主走上街头表达抗议。

游行者认为，市长办公室的做法是完全违背民意的行为，这项税收政策是在加重本就难以承担的市民肩负的税务。而且，当前伦敦市民想要把旧车更新为符合7 标准的汽车，还需要等待两年的时间。

一些官员也对这项决策表示担忧，并建议在当前生活成本上升的时候，暂时推迟这一举措。

政府首脑、总理里希·苏纳克也对此表示不满。但他无法直接阻止反对党成员、伦敦市长萨迪克·汗的决定。

据了解，在大约70年前，由于燃煤导致的空气污染问题，英国政府通过了清洁空气法，并出资为居民设置了全新的供暖系统。

【编译：木合塔尔·木拉提】