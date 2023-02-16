美国亚利桑那州油罐车侧翻造成硝酸泄漏

哈通社/阿斯塔纳/2月16日 —— 据新华社报道，美国亚利桑那州政府证实，一辆运送危险化学品的罐车14日下午在美国10号州际公路亚利桑那州境内路段侧翻，车上剧毒高腐蚀性硝酸泄漏，导致这条东西向交通动脉暂时关闭。

亚利桑那州公共安全部发言人劳尔·加西亚说，这辆罐车在10号州际公路图森市附近路段发生碰撞后侧翻，车上液态硝酸泄漏。加西亚并未说明此次事故是否牵涉其他车辆，以及是否有人员受伤。

亚利桑那州公共安全部说，应急人员已疏散事发地点附近人员。州警预计10号州际公路将关闭数小时。图森市消防部门说，事发地点出现“涉危险品和灌木起火事件”，消防部门正协助控制险情。

据美联社报道，暂时没有消息指有人因接触泄漏硝酸受伤入院。

硝酸为具有强氧化性和强腐蚀性的无机酸，可用于制造化肥、染料等。硝酸不稳定，达到一定浓度易挥发，人吸入后会致肺部严重损伤，皮肤和眼部接触后会被灼伤。

一列运载多种有毒化学品的列车本月3日在美国俄亥俄州东部脱轨后出现爆炸风险，应急部门6日对车载致癌化学物质氯乙烯进行“受控释放”操作，数以千计居民因面临氯乙烯燃烧产生的有毒气体威胁而紧急疏散。此后，当地居民闻到刺鼻气味，部分人出现身体不适，还有不少宠物和野生动物生病或死亡的报告，引发公众对残留有毒物质长期危害的忧虑。