哈国企业将参展第六届中国国际进口博览会

哈通社/阿斯塔纳/2月17日 -- 哈萨克斯坦制造企业将参加11月5日至10日在中国上海举行的第六届中国国际进口博览会。

据哈贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）消息，哈国企业将在展会上展示他们的产品。

据悉，QazTrade正在考虑以哈萨克斯坦国家馆的形式参加另外四个国际展览。

QazTrade去年落实了出口加速计划，组织了7个贸易代表团，并在阿里巴巴网上设立了哈萨克斯坦产品馆。通过该平台，哈萨克斯坦生产商的出口订单金额增加了8.79亿美元。这一金额仅计算了出口企业的合同和确认函，未计入已签署的合作备忘录。

今年QazTrade将继续开展促进本国出口的工作。计划组织10个贸易代表团，另外5个正在规划中，贸易代表团考察期间，将为企业家组织与潜在买家的B2B会议。

2023年，70家哈国企业将在阿里巴巴平台上获得为期1年的黄金供应商帐户，企业的黄金供应商账户提供了接触全球消费者的机会，并有助于提升制造商在阿里巴巴平台上的知名度和形象。

此外，今年，将在出口加速计划的框架内为出口企业提供咨询。对于«新人»，将举办培训研讨会为出口做准备，制定逐步指导方针和建议，为公司分析销售市场提供分析支持，组织与国际顾问、支持哈萨克斯坦出口商的政府机构的会议。对于活跃的企业，重点将放在'积极的B2B谈判'上，包括如何进行谈判的培训，组织合作伙伴的反向访问和目标市场的商务考察，以及分析支持和按需培训。

QazTrade消息称，出口企业的收入平均比仅限于本地销售的企业高5.4倍。同时，出口支持措施的有效性是每花费1美元用于出口的非财政支持，就有70美元的出口合同。

据悉，第六届进博会将于11月5至10日在上海全面线下举办，已有500余家企业签约参展，展览面积超过20万平方米。2月3日，第六届中国国际进口博览会正式公布了首批（206家）率先签约、展位面积较大的参展企业和机构名单。

【编译：木合塔尔·木拉提】