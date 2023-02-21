研究：未接种冠病疫苗者染疫死亡率 比完全接种者高五倍

哈通社/阿斯塔纳/2月21日 —— 据联合早报网消息，澳大利亚的一项研究发现，未接种冠病疫苗的澳洲人感染冠病后死亡的可能性，比完全接种者高出五倍。

这项研究由南澳健康与医学研究所（SAHMRI）于星期一（2月20日）发布，分析了2022年8月至10月期间南澳确诊的7万零450起冠病感染病例。

结果显示，与接种过三剂或四剂疫苗的病例相比，未接种冠病疫苗的感染者住院的可能性高八倍，且死亡的可能性高五倍。同龄感染者之间的对比中，只接种过一或两剂疫苗的感染者住院的可能性是完全接种者的三倍。

澳洲正开始在全国范围内推行接种额外追加剂。从星期一开始，所有18岁及以上，且过去六个月内未接种冠病疫苗或感染冠病后痊愈的公民，都有资格接种额外追加剂。

南澳首席公共卫生官员斯普莉尔（Nicola Spurrier）说，这份研究的数据说明了接种冠病疫苗的重要性。

澳洲新闻集团（News Corp Australia）引述斯普莉尔的话说：

-大部分人上次接种疫苗或感染冠病康复已经是六个月前的事了，需要加强免疫力。

预计澳洲今年将有更多冠病感染病例。国家首席医疗官凯利（Paul Kelly）本月初提醒，国民应该为2023年再次出现多波冠病感染做好准备。