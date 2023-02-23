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    14:21, 23 二月 2023 | GMT +6

    哈常驻世界贸易组织代表与国际电信联盟秘书长举行会晤

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    哈通社/阿斯塔纳/2月23日--哈萨克斯坦常驻世界贸易组织和国际经济组织代表贾娜尔•阿伊特詹日前在日内瓦同国际电信联盟秘书长多琳·伯格丹-马丁举行会晤。

    贾娜尔•阿伊特詹表示哈方有意加强与国际电信联盟的合作。她指出，哈方愿意参加发展数字政府堆栈战略（GovStack）项目的实施。

    据悉，该项目旨在协助各国调整和优化数字政府建设技术方案，从而提高为民服务质量。

    贾娜尔•阿伊特詹指出，哈方积极参与国际电信联盟和儿童基金会关于2030年前实现所有学校接入互联网的全球倡议。此举旨在弥合城乡教育数字鸿沟。

    双方还就哈萨克斯坦与国际电信联盟在«Women in Tech»和 «Women Entrepreneurs»等项目框架内开展合作的前景交换意见。

    多琳·伯格丹-马丁指出，国际电信联盟正在支持国际贸易中心实施«Ready4Trade Central Asia»区域项目。她表示，在项目框架内，国际电信联盟对提高哈萨克斯坦女性电子商务参与度给予特别关注。

    双方就进一步加强合作、共同实施联合项目达成广泛共识。

    【编译：阿遥】


    标签:
    社会 信息技术 外交 电子政府 经济 黄金储备
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