联合国开发署呼吁为发展中国家减免外债

哈通社/阿斯塔纳/2月24日--据联合国消息，联合国开发计划署22日发布政策简报称，如果世界致力于为发展中国家重组现有债务并扩大未来可负担的融资渠道，那么这些国家将省去数千亿美元的偿债支出。

开发署在这份简报中指出，当前有25个发展中经济体的外债还本付息额超过其总收入的20%，这些国家的数量达到20多年来的峰值。同时，随着债务负担不断增加，其基本服务支出的空间也受到挤压，其中包括适应和应对气候危机的措施。

开发署署长施泰纳表示，债务负担最重且缺乏融资渠道的国家还受到其他多重危机的打击，这些国家在新冠大流行的经济影响、贫困和不断加速的气候紧急情况中首当其冲。

简报确定了52个受到债务困扰或面临债务困扰高风险的低收入与中等收入发展中经济体，全球超过40%最贫穷的人口生活在这些经济体中。简报指出，如果将这些国家2021年的公共外债存量削减30%，那么在未来八年内将能够帮助其节省高达1480亿美元的偿债支出。

开发署同样指出，联合国秘书长的可持续发展目标刺激计划已于上周正式推出。该计划强调了国际社会共同为可持续发展目标动员投资的必要性，并提出了三个需要立即展开行动的领域，即注入流动性、重组主权债务，以及降低向发展中经济体提供长期贷款的成本。

在二十国集团财长和央行行长会议本周将在印度班加罗尔举行之际，开发署再次敦促各国领导人采取行动，帮助发展中国家缓冲如今多重危机产生的影响，同时确保为支持所有国家实现公正、包容与公平的过渡提供适足的财政资源。