哈萨克斯坦在华之友俱乐部会议在北京举行

哈通社/北京/2月24日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使馆24日在北京举行了哈萨克斯坦在华之友俱乐部例行会议，会议上就哈萨克斯坦目前的形势以及哈中合作的未来前景深入交换了意见。

前中国驻哈萨克斯坦大使姚培生，周晓沛和张喜云，著名作家、前中国全国政协委员艾克拜尔•米吉提，中国欧亚问题研究中心负责人以及中国国家机构、学术界和商界的代表出席了会议。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫在欢迎辞中向与会者详细介绍了哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫总统发起的政治改革实施的主要阶段。哈萨克斯坦外交官强调，即将于今年3月19日举行的马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）提前选举对我国的重要性，首先举行总统大选，然后举行参议院、马吉利斯和马斯利哈特选举将使我们完成政治更新周期的最后阶段并专注解决国家社会经济发展的紧迫和战略任务。俱乐部的成员们分享了他们对哈萨克斯坦当前局势的看法，并对在“公正的哈萨克斯坦”建设框架内正在实施的改革给予了积极评价。前中国驻哈萨克斯坦共和国大使张喜云指出，哈萨克斯坦独立30多年来取得了巨大成功，托卡耶夫总统发起的政治改革对国家的进一步发展和繁荣是必要和及时的。改革符合当前的全球形势和国内政治趋势。 “最重要的是，正在进行的改革的基础是全面维护人民和国家的利益，”中国大使说。中国国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所所长李永全认为，目前哈萨克斯坦人民能够切实感受到实施的改革，而且积极反映在国家的外交上，包括与中国的合作。总的来说，俱乐部成员一致认为，马吉利斯和马斯利哈特的提前选举是由去年实施的宪法改革所决定的。目前的选举进程表明，哈萨克斯坦为组建各级权力机构已经采取了新的、公平和有竞争力的规则。关于哈中合作，俱乐部成员们强调，去年9月中国国家元首对阿斯塔纳进行国事访问的成果及其期间达成的协议使双边关系进入了一个新阶段。在此背景下，也考虑到今年是“一带一路”倡议十周年，与会者们提出将重点放在共同实施两国互利的大型经济项目上。会议最后，哈萨克斯坦在华之友俱乐部成员们共同指出在哈萨克斯坦改革的背景下哈中合作的广阔前景，也表示希望扩大和深化更紧密的合作。