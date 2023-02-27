以色列企业有意与哈方加强海水淡化领域合作

哈通社/阿斯塔纳/2月27日--据外交部消息，以色列企业有意向哈萨克斯坦曼格斯套州提供海水淡化设施。

我驻以色列大使萨特巴勒德·布尔沙科夫日前访问了以色列IDE海水淡化技术有限公司，该企业是海水淡化解决方案领域世界领导者之一。

会见时，IDE副总裁迈克尔·特拉梅尔介绍了公司设计、建设和运营海水淡化和工业水处理设施的能力。

萨特巴勒德·布尔沙科夫强调为保障居民用水安全的重要性，并指出双方在该领域的合作潜力巨大。他表示，托卡耶夫总统非常关注引进领先技术对曼格斯套州海水淡化企业实现现代化改造。

我驻以色列大使馆另组织安排了曼格斯套原子能联合企业访问团与IDE海水淡化技术有限公司管理层会面。会见中，双方表达了在海水淡化技术领域开展合作的意愿，并就相关设施运营经验进行交流。访问团还参观了哈德拉IDE技术海水淡化综合体生产基地。

曼格斯套原子能联合企业副总经理玉凯克巴耶夫介向对方绍了该企业购置运营以色列制造海水淡化装置的积极经验。以方企业则表示，有意在曼格斯套州政府项目框架下，向哈方提供产能达2.4万m³/d的海水淡化设备，以满足居民对优质饮用水的需求。

【编译：阿遥】