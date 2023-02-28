东哈州拟恢复开采巴肯诺伊稀有金属矿床

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 -- 据阿塔梅肯商业网消息，位于东哈州乌兰县的巴肯诺伊稀有金属矿床预计将恢复地下开采，该矿床距离乌斯卡曼市98公里。

据悉，该信息来源于Ecoportal.kz网站，该网站页面讨论了GRK Ognevsky GOK对该矿的开发计划可能产生的影响的听证会报告。

公开信息显示，大约四分之一个世纪前，巴肯诺伊的采矿活动就停止了。该矿床最初由于1951年至1962年通过露天矿开发。该矿床有钽、锡、铍、锂、铯矿床，规划中显示，钽为主要矿床。12年前，哈矿物原料综合加工中心主任阿卜杜拉苏尔·扎尔梅诺夫在接受媒体采访时将巴肯诺伊称为钽矿床。

阿卜杜拉苏尔·扎尔梅诺夫在接受采访时表示，在锂精矿价格上涨数十倍之后，巴肯诺伊矿床的开发可能会不错的收益。据他介绍，该矿将生产稀有金属矿石，并计划从中提取钽精矿。但同时，专家消息人士发现很难说应该从哪里获得具有商业价值的钽精矿，以及是否有可能在采矿过程中获得锂辉石或铍精矿。根据采矿计划显示，锂矿床分布不均。

地质学家阿克巴蒂尔·纳德尔巴耶夫在接受采访时表示，哈萨克斯坦有五六个小型矿床在运营，主要在哈萨克斯坦东部，那里的氧化锂储量最多可达20万吨。据他介绍，在全哈范围内，有前景的金属采矿区位于北咸海地区、里海洼地的盐层和南部。

另据媒体报道，碳酸锂最近在中国的价格已经下降了三分之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】