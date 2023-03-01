国际最新研究：气候变化或增加人类与野生动物冲突

哈通社/阿斯塔纳/3月1日--据中新社报道，施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-气候变化》最新发表一篇进展文章认为，人类和野生动物间的冲突可能会被气候变化放大。这一研究进展表明，对未来气候变化导致的人与野生动物福利所受影响需要被识别和缓解。

据介绍，人类和野生动物冲突涉及人类与野生动物的直接互动，会导致一方或双方的不良后果。这些冲突会导致受伤或死亡、财产及生计损失。气候变化已成为放大这些冲突根本原因之一，它改变了野生动物和人类的分布地、活动时间和行为。

该文章第一作者和通讯作者、美国华盛顿大学布里安娜·阿布拉姆斯(Briana Abrahms)和同事与合作者一起，通过综合49个案例研究中气候驱使冲突的证据，涉及10个生物分类的目，以及六大洲和全部的五大洋，他们发现，气候驱动的资源稀缺恶化是被引最多的放大冲突的生态机制，有80%以上的案例研究提及；改变野生动物空间分布也是一个重要因素，出现于69%的研究；最常报道的冲突结果包括人类或野生动物受伤或死亡(43%研究中为人类，45%为野生动物)，或食品生产损失(45%的研究)。他们还强调，许多研究报告了对经济脆弱人群的影响。

文章作者指出，在南极洲外所有大洲都有冲突记录并涉及了大量动物种类。案例包括干旱刺激美洲国家的貘和非洲国家的大象前往村庄附近寻找食物和水源，导致作物被毁以及随后的报复性捕杀。同时，海洋热浪的出现改变了蓝鲸的迁徙时间，增加了蓝鲸与船只相撞的风险。他们认为，这些互动可能会加速人类与野生动物冲突导致的野生动物减少速度。

文章作者敦促进行进一步相关研究，同时制定积极主动和社会公平的政策，为人类和野生动物都能带来最佳结果。