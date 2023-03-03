专家学者对中亚一体化未来持乐观态度

哈通社/阿斯塔纳/3月3日 -- 来自哈萨克斯坦战略研究所 (KazISS)、安永会计师事务所（Ernst & Young）和哈萨克斯坦国家科学院的专家所做的分析指出，加强中亚国家之间的联系将有助于增加该地区在愈发充满不确定性的国际局势中的抗压能力。

专家们评估了中亚地区合作的能力和意愿，以及探索和实施促进一体化进程作为经济转型主要驱动力的工具。结果显示，近年来，中亚国家之间加强区域对话的进度明显出现加速。

中亚一体化水平仍有不足

在今年1月20日于阿斯塔纳召开的《中亚 2030：未来愿景》会议期间，中亚五国所有主要研究所和战略研究中心的负责人共同讨论了中亚的未来发展前景。KazISS在当时对参会者们进行了一项观点调查，以衡量中亚国家专家学者们对一体化融入的准备程度，以及各国愿意合作的方向。

结果显示，中亚五国的学者和专家们认为，将中亚转变成交通枢纽的可能性（56.4%）要更加优于国家间竞争加剧的可能性（33.3%）。同时，64.1% 的受访者认为，中亚地区安全的重要性将继续增长，他们认为到 2030 年，中亚国家共同努力确保安全是最有可能的趋势。

同时，51.3%的受访者认为目前的一体化进程还不够，认为有必要建立一个中亚国家组织。一小部分受访者认为互动水平«部分足够»，并赞成将交通、水资源管理、能源和粮食安全等部门的合作进程制度化。

值得一提的是，由于人口增长加速和住房需求增加，建筑业的重要性预计将保持高位。

目前每年有近 200 万人在中亚出生。就2022年的数据显示，乌兹别克斯坦新增出生人口约93.9万人，哈萨克斯坦约40万人，塔吉克斯坦约30.5万人，吉尔吉斯斯坦约18.1万人，土库曼斯坦约13.1万人。中亚同时也是世界上人口结构最年轻的地区之一，年轻化人口比例在整个人口结构中的占比约为60%，远高于全球平均水平。这意味着对建筑材料生产、新技术和建筑本身的联合投资将成为经济增长的良好驱动力。

投资者对中亚地区充满信心

安永中亚2022 年 11 月发布的《全球经济处于十字路口，中亚将何去何从？》报告中指出，外国投资者对其在中亚的中期前景持乐观态度。

报告中称，虽然俄罗斯和乌克兰之间的地缘政治危机对中亚的贸易流动的影响，并未对投资者产生重大冲击，42% 的调查受访者没有对他们在该地区的投资计划做出任何改变，只有 16% 的投资者完全取消了投资计划或预计投资会略有下降。相比之下，28% 的受访者认为他们看到了新机遇，进而计划加大在当地的投资。

考虑到中亚地区在风能和太阳能发电方面的巨大潜力，该报告还强调了将经济从石油和天然气行业转向多元化的重要性。超过四分之一的受访者考虑增加对清洁技术和可再生能源的投资。

中亚地区另一个充满活力的行业是消费品市场，其中包括零售和农产品。

53% 的安永受访者预测未来三年将有大量投资流入这些行业，使其与能源行业的预期增长持平。

安永的专家还指出表示，中亚地区对数字化方面的投入和相关部门的改革，是其投资吸引力提升的重要因素之一。

学者：发展科学教育合作有助于促进区域一体化

哈萨克斯坦国家科学院副院长扎莉玛·沙克诺娃认为，中亚国家可以通过发展科学、教育和合作研究来加速区域一体化进程，毕竟各国之间早已在这些领域建立了密切联系。

- 如果我们评估当前的地缘政治挑战，包括人力资本发展，它们的相关性就会变得更加清晰。-她说。

学者表示，考虑到这些发展，哈萨克斯坦需要应对未来的战略挑战，包括人才离开该国的现象。

- 今天，离开的成本极低。大多数创意阶层讲英语，每个人都可以使用信用卡，经济数字化且相当自由，信息空间在全球范围内均可访问。从这个意义上说，中亚国家正处于争夺人力资本优先于争夺自然资源的地步。- 沙克诺娃说。

她解释说，随着科技资源和成果的融合，中亚地区具备了区域一体化的坚实基础。

这位专家还指出，中亚各国迫切需要摆脱对石油收入的依赖，以实现全球平均水平的持续经济增长，并跻身高收入国家行列。

【编译：木合塔尔·木拉提】