哈副外长会见埃塞俄比亚外长

哈通社/巴库/3月3日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部副部长哈纳特·图穆什2日同埃塞俄比亚政府副总理兼外交部部长德梅克·梅孔宁。

消息称，双方在巴库举行的不结盟运动应对COVID-19 联络小组峰会框架下举行会谈。

应对疫情和后疫情时期的合作是此次峰会主要讨论的议题之一。埃塞俄比亚方面指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的建立国际生物安全机构倡议对非洲大陆来说至关重要。

此外，双方还就政治、经济和人文领域双边合作现状与前景进行了讨论，并着重关注了进一步推动相互贸易的发展和加强多边结构框架内的联合工作。

哈萨克斯坦副外长指出了加深埃塞俄比亚之间的合作关系的重要性，并表示亚的斯亚贝巴是哈萨克斯坦在非洲的主要合作伙伴之一。

与此同时，哈萨克斯坦副外长祝贺埃塞俄比亚成功举办非洲联盟（非盟）第36届首脑会议。他还表示，峰会的结论显示了非洲国家在确保非洲大陆和平与安全问题上的团结，以及在落实“非洲解决非洲问题”和“武器沉默”原则方面取得的进展。

最后，双方就共同关心的问题继续开展合作达成了共识。

【编译：小穆】