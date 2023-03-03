冬季风暴持续 美国多地交通受阻 大面积断电

哈通社/阿斯塔纳/3月3日 —— 据环球网消息，受冬季风暴影响，美国近日多地遭遇龙卷风、暴雨、暴雪等恶劣天气，造成交通受阻和大面积断电。

美国电力跟踪网站数据显示，截至3月2日晚，得克萨斯州还有超过33万用户断电，加利福尼亚州有超过4.5万用户断电。

美国风暴预测中心表示，2日美国南部部分地区约有3500万人受到雷暴天气的威胁，一些地区可能出现大风、冰雹和龙卷风等恶劣天气。当天，得克萨斯州和路易斯安那州受到龙卷风的袭击。2日晚，得州达拉斯-沃思堡以及阿肯色州南部和路易斯安那州北部部分地区都处于龙卷风警报之下。

另外，受恶劣天气影响，2日，得克萨斯州达拉斯-沃思堡国际机场和拉夫菲尔德机场共取消了超过400架次航班。

美国国家气象局还警告称，正在增强的风暴系统预计会导致暴雨甚至山洪暴发。

风暴还带来暴雪天气。本周持续的降雪导致加利福尼亚州多地道路无法通行。加州交通部门称，截至2日，他们已经清除了超过556万立方米的积雪，这些积雪足以填满2232个奥运会规格的游泳池。

气象部门预计此轮冬季风暴还将继续向东移动，本周末将给美国东北部地区带来大雪和冰冻天气。