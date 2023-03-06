各国议会联盟：妇女首次在全球各国的议会中均占有议席

哈通社/阿斯塔纳/3月6日--据联合国新闻中心报道，各国议会联盟日前表示，现在全球每个国家都有女性议员，这是有史以来第一次。

各国议会联盟是致力于通过议会外交和对话促进和平的全球机构。在最新年度报告中，该机构表示，妇女的参与在许多国家从未像今天一样如此多样化。

这一发现是基于去年47个举行选举的国家的调查数据。

这些调查显示，妇女平均占据了25.8%的议席，比上次选举增加了2.3个百分点。

尽管数据展现出积极一面，但各国议会联盟指出，这仍然是六年来妇女参与人数增幅最小的一次。在新一年到来之际，妇女在议会任职的全球比例为26.5%，仅增长0.4%。

按照这个速度，还需要80年才能实现议会中的性别平等。

各国议会联盟秘书长马丁·琼贡说:

-目前，最大的障碍之一，是世界各地的性别歧视、骚扰和暴力侵害妇女行为。这种现象在全球都很普遍，并非某个特定地区的特有现象。可以想见，这对妇女参与政治生活造成了不利影响。

各国议会联盟女议员事务局局长瓦西连科表示，每一名女性当选议员，都使议会向更具包容性和代表性迈进了一步，出现更大的多样性是件好事。

她补充道，但总体而言，进展过于缓慢，妇女占全球一半人口，任职人数仍然严重不足。现在迫切需要改变这种状况，加强世界各地民主。