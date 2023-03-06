联合国通过关于保护公海的历史性协议

哈通社/阿斯塔纳/3月6日--据外媒综合报道，联合国会员国3月4日在美国纽约联合国总部通过了旨在保护公海的第一份国际文件。这是期待已久的结果，各个环保组织都认为，这项文件可以扭转海洋生物多样性丧失的局面，同时确保发展的可持续。

这项文件具有法律约束力，目的是保护和确保可持续利用海洋生物多样性。文件已经讨论了15年，其中包括4年的正式谈判。最近，在联合国的主持下，100个国家的谈判代表经过5轮漫长的谈判后，终于达成一致。

虽然官方文件尚未公布，但环保人士认为，经过长时间的谈判，各国就文件达成一致已经是保护生物多样性行动的突破了。

联合国秘书长古特雷斯4日晚通过发言人发表声明，对各国代表当晚在纽约联合国总部就一份历史性的海洋协定案文达成一致予以赞赏，并称这将确保在国家管辖范围以外区域对海洋生物多样性的养护和可持续利用。

古特雷斯强调，这是多边主义的胜利，也是全球努力取得的胜利，其目的是要遏制当代和未来世代的海洋健康所面临的破坏性趋势。

他还指出，这不仅对解决气候变化、生物多样性丧失和污染这三重地球危机至关重要，对于实现《2030年可持续发展议程》和«昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架»当中与海洋相关的目标和具体指标也十分关键。

根据1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS），公海属国际水域，包括不在任何一个国家的专属经济区、领海或内水内，也不位于任何一个岛国的水域内的所有海域。因此，公海不属于任何国家的管辖范围。虽然公海占全世界海洋面积60%以上和地球表面的近50%，但只有约1%的公海受到保护。上述文件生效后将允许在国际水域建立保护区。