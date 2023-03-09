气象总局根据全域积雪地图评估春季融雪水灾威胁

哈通社/阿斯塔纳/3月9日 --哈萨克斯坦全域积雪地图被用于评估相关地区潜在的洪涝灾害发生可能性。

据国家气象总局消息，该机构基于气象卫星提供的空间检测数据制作的哈萨克斯坦全域积雪地图，正在被更加广泛的用于评估相关地区潜在的洪涝灾害洪涝灾害威胁，并制定针对性的应对方案。

在制作这一积雪地图期间，国家气象总局的专家们会估计积雪面积占相关地区总面积的百分比，并结合当地气温情况进行分析。这使得评估积雪正在哪些区域更快速的融化，并确定融水淹没定居点的风险成为可能。

此外，地图上显示的河流流域和大型水库的分水岭可以估算河流耗水量增加过程的开始地点和时间，以及大量融雪水流经河流的风险降低的地点。

例如，根据 2023 年 3 月 8 日的数据，曼格斯套州、克孜勒奥尔达州和阿特劳州没有下雪。

突厥斯坦州、江布尔州的小部分山区几乎没有降雪。

阿拉木图州、杰特苏州、西哈州和阿克托别州的积雪消融则情况非常明显。

阿克托别州萨奇兹河和恩比河流域的积雪融化，意味着当地这些河流的水量将开始增加。

【编译：木合塔尔·木拉提】