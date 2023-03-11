参议院副议长会见欧安组织阿斯塔纳办公室负责人

哈通社/阿斯塔纳/3月11日 —— 据参议院（议会上院）消息，哈萨克斯坦参议院副议长贾克莆·阿萨诺夫11日会见了欧洲安全与合作组织阿斯塔纳项目办公室负责人沃尔克·弗罗巴特。

参议院副议长指出，哈萨克斯坦正在根据其在人权和法治领域的国际义务和国家议程逐步实施必要的政治改革。

-我想指出，哈萨克斯坦作为欧安组织成员国，严格遵守法治。邀请民主制度和人权办公室观察员监督公开法庭程序是对我们法律体系透明度的证明，也是一种建立信任的措施。我们希望继续开展议会间的建设性合作。欧安组织及其议会大会可以而且应该在解决危机局势方面发挥重要作用。在这方面，议会外交在确保整个欧安组织地区的信任和相互理解气氛方面的作用至关重要。-阿萨诺夫说。

会谈中，双方就3月19日举行的议会下院选举筹备情况进行了讨论。参议院副议长指出，哈方愿意对欧安组织民主制度和人权办公室和欧安组织议会大会观察团开展有效工作提供必要的条件。

阿萨诺夫最后表示，为造福于我们国家和人民，基于相互尊重和支持原则的合作将继续快速发展，并为哈萨克斯坦与欧安组织进一步深化合作开辟新机遇。

【编译：小穆】