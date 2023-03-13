哈萨克斯坦将如何处理俄罗斯移交的卫星？
这些被转交的资产包括：11F647M Ekran-M卫星（出厂编号79432117）及其组件（一枚1991年产）；11F639.M0000-0-01装配-保护模块（出厂编号53781711）以及其装配元件和附件及装置（一枚1993年产）；11Н6110对象测试系统（一套1991年产）；8G012M1系统（一套1986年产）；8G013E1系统（一套1986年产）。
数字发展、创新和航空航天工业部就其将如何处置这些来自俄罗斯的«赠礼»进行了介绍。
据该部新闻中心消息称，Ekran-M卫星以及其附属的三套系统，将被移交给哈萨克斯坦专门负责组装和测试外层空间设备的«GHALAM LLP»公司，作为相关专业技术人员的培训器材等用于。
至于11F639.M0000-0-01装配-保护模块，即太空火箭的机头整流罩，数字发展、创新和航空航天工业部决定将其作为哈萨克斯坦共和国的财产，安置在拜科努尔航天发射场的博物馆中作为展品展出。
转移给哈萨克斯坦的Ekran-M卫星于1991年生产，出厂后一直处于封存状态，从未使用过。该卫星属于 Ekran 系列的地球静止通信卫星，设计目的旨在转播分米范围内的彩色和黑白中央电视节目信号。
GHALAM LLP公司隶属于哈萨克斯坦共和国国家航天局（kazCosmos），在哈萨克斯坦和法国联合建立建立航天器装配集成和测试综合体（AITC SC）项目的合作框架下于2010年成立。公司股东分别为：法国空中客车国防与航天公司(Airbus Defence and Space)-持股27.5%、哈萨克斯坦共和国国家航天局（kazCosmos）-持股0.5%、哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司（Kazakhstan Gharysh Sapary ）-持股72%。
【编译：木合塔尔·木拉提】