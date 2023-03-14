哈外交部第一副部长出访奥地利参加合国麻醉药品委员会会议

哈通社/阿斯塔纳/3月14日--据外交部消息，哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥马洛夫13日在奥地利首都维也纳出席联合国麻醉药品委员会（CND）第66届会议开幕式并发言。

据悉，哈萨克斯坦作为2020-2023年期间CND成员国，全程参与多项国际麻醉药品和精神药品管制决策的出台。

海拉特·奥马洛夫在发言中指出，在全球和区域不确定性增强的背景下，区域倡议变得尤为重要。他强调，2010年在阿拉木图成立的打击非法贩运麻醉药品、精神药物及其前体中亚区域信息协调中心，是其中重要举措之一。

据悉，多年来，中亚打击贩毒信心协调中心协助组织50多次禁毒行动、缴获销毁700多公斤硬性毒品、逮捕50多名跨国犯罪团伙成员。为加深外界对中亚打击贩毒信息协调中心活动的了解，哈萨克斯坦还在本届会议期间与相关方共同组织会外活动。

在参加CND会议期间，奥马洛夫还出席了上合组织和联合国毒品和犯罪问题办公室联合座谈会并发言。

同日，奥马洛夫与奥地利外交部秘书长彼得·劳恩斯基—蒂芬塔尔举行会谈。双方讨论了双边互动广泛问题及各领域合作前景。双方强调了推动高层互访的重要性。

劳恩斯基—蒂芬塔尔对哈萨克斯坦正在推进的社会变革表示欢迎，并高度评价两国之间合作前景。他对哈萨克斯坦积极参与欧安组织等国际组织，对重大国际问题采取平衡态度表示赞赏。

双方还就国际热点问题深入交换意见。

会谈结束时，双方就一步加强两国之间的双边和多边合作达成一致意见。

【编译：阿遥】