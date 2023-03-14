古特雷斯：坚持因循“冷酷的硬核”气候事实可以结束全球变暖

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯13日在给政府间气候变化专门委员会（气专委）新一届会议发去的开幕视频致辞中表示，世界领导人需要听取可靠的科学指导并采取行动，以紧急减缓全球变暖。

他强调“迫切需要因循冷酷的事实来结束全球变暖”，并表示气专委在11 月于迪拜举行的第28届联合国气候变化大会之前发布其评估报告将正逢其时。

“临界点的临界值”

-我们的世界正处于十字路口，我们的星球正处于十字路口。我们正在接近不可逆转的地步，即将超过国际商定的全球变暖 1.5 摄氏度的限制。我们正处于临界点的临界值。-古特雷斯说。

气专委是联合国评估与气候变化相关的科学研究的机构，该委员会几十年来已经提出了明确的证据，证明人类和地球如何受到气候破坏的影响。此次将发布的新评估是自 2015 年通过《巴黎协定》以来的第一份综合报告。

古特雷斯对气专委的专家们说：

-你们已经了说明的问题，阐述了气候变化的科学和气候行动的紧迫性。证据明确、令人信服且无可辩驳。

他指出，气专委的研究结果强调了现在就采取行动的必要性。他引用该委员会最近的几份报告说，2021 年的证据首次表明，地球海洋、冰和陆地表面的某些变化是不可逆转的。

这份报告还指出，这些变化“的确”是由人类活动造成的，主要是燃烧化石燃料，产生的温室气体水平前所未有。

进步是可能的

气专委2022 年的报告称，世界上近一半的人口生活在受气候影响的危险地带。报告强调，必须扩大对适应的投资，通过全球经济所有行业的快速和深度减排，有可能将全球变暖限制在 1.5 摄氏度以内。

-事实没有问题，但我们的行动有问题。现在还不算太晚，正如你们所展示的那样。-古特雷斯说。

在联合国第28届气候变化大会临近之际，他鼓励气专委为各国领导人提供“坚实、坦率、详细的科学指导，以便他们为人类和地球做出正确的决定”。

秘书长表示，领导人们 “必须了解延迟行动的巨大后果，同时也了解采取行动的红利，即做出艰难但必不可少的选择以加速逐步淘汰化石燃料和缩小排放差距，竞相实现无碳、可再生能源的未来，确保气候正义，并帮助社区适应和建立抵御日益恶化的气候变化影响的能力。”