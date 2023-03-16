哈萨克斯坦护照指数排名上升一位

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 -- 根据一项按各个国家接受免签证、落地签证或电子签证的国家数量进行的护照指数（Passport Index）排名中，哈萨克斯坦排名第56位。

该排名中最热情好客的前20个国家，得分为198分。其中包括马尔代夫、加蓬、埃塞俄比亚、密克罗尼西亚、索马里、卢旺达和萨摩亚。

哈萨克斯坦与摩洛哥并列第56位，各得77分。37个国家的公民可以免签证以访问哈萨克斯坦，51个国家的公民可以在机场办理签证。去年，哈萨克斯坦在该排名中居第57位。

欧亚经济联盟成员国中，吉尔吉斯斯坦排名比哈萨克斯坦高一位，得分为80分。俄罗斯排名第64位。

与2022年一样，最后一名是朝鲜、土库曼斯坦和阿富汗，得分为0，以上三个国家对任何全球其他国家都没有免签证入境政策。

此前有报道称，哈萨克斯坦正计划对欧洲国家公民实行免签证制度。此外，目前哈外交部并没有放弃扩大哈国公民在欧洲免签证范围的努力。去年，哈国与阿尔巴尼亚、安道尔、塞尔维亚签署了互免签证协议，与黑山也签署了季节性免签证协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】