托卡耶夫总统会见土耳其总统埃尔多安

哈通社/安卡拉/3约16日 —— 据总统府新闻局消息，正在对安卡拉进行工作访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日同土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行了会晤。

会谈中，托卡耶夫总统向埃尔多安就热情的接待表示感谢，并向土耳其地震受灾人民表示慰问。

-我向遇难者家属和亲人，以及向您和全体土耳其人民再次表示慰问。土耳其是一个向来能够迎难而上的国家。我相信贵国将以丰富的经验和团结来克服这个困难。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出了要时刻做好应对威胁的准备，并在紧急情况领域开展合作的重要性。对此，他认为以“灾害与应急管理、人道主义援助”为主题的该峰会是非常必要的。

-自然灾害期间各国对彼此提供援助非常重要。这次我们再次看到了这一点。兄弟国遭遇困难时，突厥人民展现了团结和同情心的典范。哈萨克斯坦也第一时间向兄弟土耳其人民伸出了援手。-他说。

托卡耶夫总统表示，土耳其是哈萨克斯坦的主要贸易合作伙伴。他同时还强调，哈萨克斯坦将对土耳其投资商提供必要的支持。

-去年，两国之间的贸易量增长33%，达到了63亿美元。这是系统性工作的成果。哈萨克斯坦的商品有机会大量出口到土耳其市场。-总统说。

会谈中，两国元首还共同指出了“中间走廊”跨里海国际运输线的重要作用。哈萨克斯坦总统表示，哈方愿意共同落实旨在提高交通运输领域的基础设施项目。 土耳其总统感谢托卡耶夫总统接受邀请来到安卡拉。

-很高兴您能来到土耳其。大地震目前已造成近4.9万人死亡。在这困难的时期，您是最先电话联系的国际领导人之一。哈萨克斯坦救援人员积极参与了救援工作。我们深切感受到了真诚的兄弟情。-他说。

埃尔多安还表示，根据近些年的双边访问结果，两国之间所有领域取得了增长趋势。他同时还指出，年底前应将双边贸易量达到100亿美元目标，并充分利用“中间走廊”的潜力。

最后，两国元首还就进一步加深双边经贸、投资、交通运输和能源领域合作，以及国际议程热点问题深入交换了意见。

【编译：小穆】