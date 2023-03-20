哈萨克斯坦有意加入自然与人类高度雄心联盟

哈通社/阿斯塔纳/3月20日--生态与自然资源部副部长努尔肯·沙尔比耶夫日前与英国海外领土、联邦及能源、气候和环境大臣扎克·戈德史密斯进行在线会谈，期间讨论了哈萨克斯坦生物多样性保护问题，以及哈萨克斯坦准备加入自然与人类高度雄心联盟筹备工作。

值得一提的是，哈萨克斯坦作为许多国际公约（如《生物多样性保护公约》、《拉姆萨尔公约》、《濒危野生动植物种国际贸易公约》等）的支持者，在保护生物多样性和关键生态系统方面进行了大量工作。哈萨克斯坦拥有119个不同类别的特别自然保护区，总面积超过2930万公顷。

沙尔比耶夫指出，哈萨克斯坦已采取大量措施，以增加国内森林覆盖率，恢复高鼻羚羊种群数量及其栖息地，并为将来再引入老虎创建饲料基地。

戈德史密斯祝贺哈萨克斯坦“金色草原”倡议取得丰硕成果，并入选联合国世界生态恢复旗舰项目。

双方还就哈萨克斯坦加入自然与人类高度雄心联盟筹备工作交换意见。

沙尔比耶夫强调哈方认为加入自然与人类高度雄心联盟将给哈萨克斯坦带来诸多益处。它将对吸引国际基金投资产生积极影响，以支持哈萨克斯坦发展特别自然保护区网络。

据沙尔比耶夫介绍，哈萨克斯坦有潜力实现30%的陆地保护目标。据30×30目标保护区名单不仅可以包括国家自然保护区，还可以包括其他形式的保护区。在哈萨克斯坦目前的情况下，它可以是狩猎场。狩猎场区域受到专业保护，而且对狩猎场境内某些经济活动也有限制。

会议结束时，双方就哈萨克斯坦加入自然与人类高度雄心联盟等问题达成一致。

【编译：阿遥】