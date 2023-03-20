中国高校首届外语专业哈萨克语大赛在北京举行

哈通社/北京/3月20日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使馆20日与北京外国语大学联合举办了全国高校首届外语专业哈萨克语大赛，北京外国语、上海外国语、西安外国语大学的学生参加了本次大赛。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫在致辞中介绍了哈萨克斯坦和中国致力于深化学生之间的文化和人文联系和交流。他强调，中国学生对哈萨克语的学习将为我们两国双边关系的发展提供新的动力。

在大赛的框架内，哈萨克斯坦大使还与北京外国语大学党委书记王定华举行了会见，讨论了教育领域合作的前景、与哈萨克斯坦大学建立伙伴关系的问题，以及哈萨克斯坦学生和教师在该大学培训和实习的可能性。

活动最后，中国多所大学对每年举办哈萨克语大赛表示了兴趣。 此外，参赛者指出了这一系列活动的实际好处。哈萨克斯坦驻华大使馆向获奖者颁发了获奖证书、礼物和纪念品。

自2015年以来，中国的一些高校（北京、上海、大连和西安）在哈萨克斯坦共和国驻华大使馆的协助下开设了“哈萨克中心”和哈萨克语系。

自2016年起，每年北京外国语、上海外国语和西安外国语大学的“哈萨克语言文学”专业招收中国学生。