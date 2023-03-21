哈萨克斯坦航空管理局荣获航空运输新闻协作奖

哈通社/阿斯塔纳/3月21日--“全球链接”航空运输研讨会暨2023年航空运输大奖颁奖典礼日前在加拿大蒙特利尔举行。国际民航组织理事会、国际民航组织秘书处、各国民航当局、国际航空运输协会、加拿大航空组织、世界航空协会等派代表参加此次活动。

活动期间，哈萨克斯坦航空管理局获得了“航空运输新闻协作奖”，这是国际航空界对哈萨克斯坦在向新的民用航空管理模式过渡过程中所做工作的认可。

哈驻加拿大大使阿赫勒别克•卡玛勒迪诺夫代表民航当局领受大奖。

哈萨克斯坦航空管理局是一个年轻的监管机构，成立仅三年，其致力于成为一个基于最佳国际实践的高效航空机构。

自去年4月以来，由哈萨克斯坦航空管理局总监卡塔林·拉杜和工业和基础设施发展部民航委员会主席塔勒哈特·拉斯塔耶夫牵头的新管理层进一步加强监管能力，并得到多家国际审计和评估机构的认可。

哈萨克斯坦航空管理局和民航委员会将继续致力于巩固哈萨克斯坦在地区和国际航空领域的地位。

航空运输新闻协作奖代表了国际行业的最高水平，将激励哈萨克斯坦航空当局努力实现其宏大目标，充分发挥其潜力，造福我国的民航业。

【编译：阿遥】