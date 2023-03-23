半数韩国人认为可以不结婚

哈通社/阿斯塔纳/3月23日-- 据韩联社报道，韩国统计厅23日公布的《2022年韩国社会指标》显示，半数韩国人认为一辈子完全可以不结婚，10到29岁年龄段中近六成认为婚后不必生娃。

统计显示，去年韩国13岁以上人口中认为有必要结婚的人群仅占50%。这意味着剩余的半数人口认为没必要非得结婚。

按性别来看，55.8%的男性认为应该结婚，远高于女性的44.3%。在婚后是否有必要生育问项中，65.3%给予肯定回答，其中10～19岁年龄段给出的肯定作答最低，仅为41.1%，其次是20～29岁（44%），适龄婚育的30～39岁人群中也仅有54.7%认为婚后有必要生育子女。

此外，韩国2022年总和生育率（育龄女性平均生育子女数）为0.78，创1970年开始相关统计以来最低值。以2021年为准，育龄妇女平均初育年龄为32.6岁，比20年前的2000年（27.7岁）增长了近5岁。40～44岁产妇所占的比重也从2000年的0.6%大增到2021年的4.4%。

家庭成员方面，2021年韩国家庭平均每个家庭户人口为2.3人，较2000年锐减0.83人。单人户在全体家庭中的占比最高，为33.4%，其后分别是3人户（19.4%）和4人户（14.7%）。去年韩国家庭每户平均资产为5.4772亿韩元，负债为9170万韩元，净资产为4.5602亿韩元。