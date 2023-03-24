哈萨克斯坦代表团参加联合国水事会议

哈通社/阿斯塔纳/3月24日--当地时间3月22日，联合国水事会议在美国纽约联合国总部开幕。这是近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议。

哈萨克斯坦生态和自然资源部部长祖里菲娅·苏莱曼诺娃率团参加此次会议。

联合国水事会议有望为全球确保水资源可持续治理和实现社会、经济和环境目标方面注入新的动力。

作为联合国成员国，哈萨克斯坦正在努力推动水资源十年目标在本国和中亚地区的落地落实。

本次会议主要成果之一是各方有望达成一份涉水国际议程，包括数十个政府、企业、非政府组织等自愿承诺的水资源治理方案。

联合国水事会议汇集了决策者和利益攸关方。会议达成的共识和所采取的变革措施将确保为子孙后代留下安全的水资源空间。

会议期间，祖里菲娅·苏莱曼诺娃与中国水利部部长李国英举行了会谈。

会谈中，双方就跨界河流合作问题展开讨论。

哈萨克斯坦代表团还参加了“中亚的水议程承诺”高级别会谈、和“内陆发展中国家加快实现可持续发展目标”、“水议程中的人权”、 “水资源经济：确保可持续、公平和繁荣的未来转变”等小组会议。

【编译：阿遥】