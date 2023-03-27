文化和体育部部长代表总统祝贺我国体操健儿在国际赛事取得佳绩

哈通社/阿斯塔纳/3月27日--文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫25日会见了竞技体操世界杯艺术体操和蹦床项目中金牌得主—纳里曼·库尔曼诺夫，米拉德·卡里姆，皮尔马麦德·阿利耶夫和丹尼尔·姆萨巴耶夫。

哈萨克斯坦体操联合会主席艾莉亚·朱斯珀娃、哈萨克斯坦体操队教练员和医护人员会见时在座。

阿斯哈特·沃拉洛夫队哈萨克斯坦体操健儿最近的胜利表示祝贺，并宣读了国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺信。

-我祝贺你们取得的历史性胜利。哈萨克斯坦运动员有着巨大的潜力。作为部长，我的职责就是全力支持我们的体育健儿。要为他们提供所需的一切，包括训练设施、饮食保障和体面的薪资等。我们知道，成功并不是一蹴而就的，体育事业需要长期的努力和锲而不舍的毅力，此外，激励机制也是非常重要的。我还要感谢所有参人员。希望这是一个伟大旅程的开始，祝愿你们在未来的亚运会和奥运会上获得更多的成功。我们会一直支持你们，并密切关注你们的表现。-阿斯哈特·沃拉洛夫说。

艾莉亚·朱斯珀娃强调了国家对体操运动支持的重要性，并对哈萨克斯坦体操运动员获得奥运会参赛资格进行评估。

【编译：阿遥】