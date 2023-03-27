中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:16, 27 三月 2023 | GMT +6

    文化和体育部部长代表总统祝贺我国体操健儿在国际赛事取得佳绩

    None
    哈通社/阿斯塔纳/3月27日--文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫25日会见了竞技体操世界杯艺术体操和蹦床项目中金牌得主—纳里曼·库尔曼诺夫，米拉德·卡里姆，皮尔马麦德·阿利耶夫和丹尼尔·姆萨巴耶夫。

    哈萨克斯坦体操联合会主席艾莉亚·朱斯珀娃、哈萨克斯坦体操队教练员和医护人员会见时在座。

    阿斯哈特·沃拉洛夫队哈萨克斯坦体操健儿最近的胜利表示祝贺，并宣读了国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺信。

    -我祝贺你们取得的历史性胜利。哈萨克斯坦运动员有着巨大的潜力。作为部长，我的职责就是全力支持我们的体育健儿。要为他们提供所需的一切，包括训练设施、饮食保障和体面的薪资等。我们知道，成功并不是一蹴而就的，体育事业需要长期的努力和锲而不舍的毅力，此外，激励机制也是非常重要的。我还要感谢所有参人员。希望这是一个伟大旅程的开始，祝愿你们在未来的亚运会和奥运会上获得更多的成功。我们会一直支持你们，并密切关注你们的表现。-阿斯哈特·沃拉洛夫说。

    艾莉亚·朱斯珀娃强调了国家对体操运动支持的重要性，并对哈萨克斯坦体操运动员获得奥运会参赛资格进行评估。

    【编译：阿遥】


    标签:
    体育 哈萨克斯坦 黄金储备 文化和体育部
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!