政府总理会见到访的新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞

哈通社/阿斯塔纳/3月27日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫27日会见首次访问哈萨克斯坦的中国共产党中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞。

会谈期间，双方讨论了两国间广泛的贸易和经济合作问题。

总理指出，中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴之一，两国间的贸易额占哈萨克斯坦外贸易总额的18%。

去年两国贸易额增长34%，超过240亿美元，创下30年来的新纪录。

在这方面总理指出，其中超过40%的贸易额属于新疆维吾尔自治区。

-鉴于两国领导人提出的至2030年将双边贸易额提高到350亿美元的任务，哈萨克斯坦与新疆的相互贸易将变得更加重要。 我们应共同努力，实现这一目标。-他说。

斯马伊洛夫表示，包括非原材料商品在内的相互贸易正在进一步增加。

对此，总理提议通过将哈萨克斯坦135种商品对华的出口额增至10亿美元来支持这一积极趋势。

投资是相互合作的重要领域，需实施价值210亿美元的52个联合项目。

总的来说，中国是投资哈萨克斯坦经济的TOP-5国之一。 在过去的15年里，来自中国的投资总额已达到 230 亿美元。

-我们欢迎新疆维吾尔自治区投资界扩大对联合项目的参与。-他说。

政府总理指出，边境地区的互动在双边关系的发展中具有重要意义。

在这方面，他指出了举行第二届哈中边境合作友好对话会议的重要性，计划在该会议框架下签署一些区域间协议和商业文件。

-中哈山水相连，我们是友好睦邻。 30年来，两国本着相互信任的精神发展了双边关系。 两国元首共同制定了进一步扩大合作的计划，我们必须落实在各个领域达成的协议。-他说。

马兴瑞表示，紧密的经济合作将两国联系在一起，新疆维吾尔自治区愿意推动两国在农业、工业、能源、物流、教育和创新等领域的互利合作。

与此同时，双方还详细讨论了协调消除边境障碍行动问题。

通过共同努力，边境检查站的通关率呈逐步增加趋势，这有利于两国经济的发展。

总理谈到，两国间5个边境口岸的2个设有农产品绿色通道，表示应在其他3个也设立这一绿色通道。

另外，斯马伊洛夫还提出了缩短向哈萨克斯坦货运公司签发签证的时间问题，这将有助于提高商品的周转率。

双方还就深化跨里海国际运输通道合作前景、恢复霍尔果斯合作中心的运营、边境检查站的现代化计划、跨界河流的利用等问题进行了讨论。

【编译：阿依波塔】