哈萨克斯坦驻华大使会见中国主要智库专家

哈通社/北京/3月28日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，2023年3月28日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫在中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所同中国欧亚问题研究权威专家举行了会见。

中国主要智库，如中国国务院发展研究中心、中国社会科学院、中国现代国际关系研究院和中国国际问题研究院的负责人和专家出席了以“快速交谈”形式举行的会见。

努雷舍夫大使在发言中向与会者详细介绍了议会选举的结果并强调指出，首先是总统大选，然后举行的议会上院、马吉利斯和马斯利哈特选举完成了政治更新的周期，这将使所有政府部门专注解决国家社会经济发展的紧迫任务。

在谈到哈中合作以及在多边机构框架下的双边协作，哈萨克斯坦驻华大使表示支持“中亚-中国”形式的合作，其首届峰会将于2023年在中国举行。

努雷舍夫大使还强调，哈方期待在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫计划对华进行国事访问期间达成新的突破性协议。大使表示哈萨克斯坦对高科技、数字化、绿色发展、创新、运输和物流等领域的务实合作感兴趣。



中国专家就哈萨克斯坦现状和世界上发生的事件分享了自己的意见。专家指出，哈萨克斯坦正在实施的改革符合当前的全球局势和国内政治趋势。他们高度赞赏哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫关于哈萨克斯坦政治和经济体系改革的连续性倡议。

专家们认为，在复杂的地缘政治形势下，我们两国坚定地相互支持以及确保地区供应链的稳定非常重要。在这方面，与会者们提议重点关注共同实施“一带一路”框架下的大型互利经济项目以及扩大经贸、文化和人文合作。会见最后，与会者们指出哈中合作的广阔前景，高度评价目前的合作水平，并表示有兴趣扩大交流。