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    11:11, 29 三月 2023 | GMT +6

    第八届马吉利斯第一会期首次会议在首都召开

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    哈通社/阿斯塔纳/3月29日 – 哈萨克斯坦共和国议会第八届马吉利斯（议会下院）第一会期第一次会议3月29日早晨在首都阿斯塔纳召开。

    哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席了会议。

    新当选的马吉利斯议员、国家主要机关部委负责人、国家库鲁尔泰成员、知名社会活动家等出席会议。全体会议全程经国家电视台和网络平台向全国进行实时直播。

    会上，托卡耶夫总统发表了讲话。

    与此前的七届马吉利斯相比，第八届马吉利斯的议员构成发生了相当显著的变化，即首次采用了党派比例制与单一选区多数制相结合的«混合选举»模式。

    马吉利斯98个议席中，69个议席根据参选党派提名名单予以分配。本次选举中，参选的7个政治党派中，有6个党派获得的选票数量超过了进入议会的门槛限制（5%）。

    而剩下的29个议席，则由在全国29个单一选区中得票最多的29名自我提名候选人担任。

    除了以上的重要变化之外，根据相关的改革措施，本届马吉利斯人员当中，女性和青年人（35岁以下）的占比也被要求不得低于30%。

    第八届议会全体议员的名单已经公布，可以点击这里查询

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    议会下院 议会 黄金储备
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